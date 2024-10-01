İsrail Güvenlik Kabinesi Acil Toplantı Yapıyor

Güncel

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin " İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi.

Söz konusu toplantının Batı Kudüs'te bir sığınakta gerçekleştirileceği ifade edildi.

Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.