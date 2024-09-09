İsrail Güvenlik Kabinesi Batı Şeria Gerilimini Görüşüyor

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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gerilimi görüşmek için toplandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı habere göre Netanyahu, Batı Şeria'daki gerilim başta olmak üzere bazı konuları ele almak için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

Netanyahu, toplantıda kabinesindeki bazı bakanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara değindi.

Mescid-i Aksa'daki mevcut statünün değişmeyeceğine işaret eden Netanyahu, İsrailli bakanların kendisinin onayını almadan Aksa'da gerilime yol açmamaları gerektiğini ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sık sık Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlarla bölgesel ve uluslararası tepkilere yol açıyor.

Ben-Gvir, geçen ay yaptığı açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Netanyahu ise Mescid-i Aksa'nın statüsüyle ilgili bir değişiklik olmadığını söylemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 692 Filistinli hayatını kaybetti.