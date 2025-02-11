İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Anlaşmasını Görüşüyor

Güncel

(ANKARA) - İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze ateşkes anlaşmasını" görüşmek amacıyla toplandı. Anlaşmanın iptal edilmemesini ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen yüzlerce protestocu ise Başbakanlık Ofisi'nin önünde eylem yaptı.

Hamas, İsrail ile varılan "kırılgan" ateşkes anlaşması kapsamında bir sonraki rehine-mahkum takasının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. İsrail Güvenlik Kabinesi ise "Gazze ateşkes anlaşmasının akıbetini" konuşmak amacıyla toplandı. Kabinede, Hamas'ın, rehinelerin serbest bırakılmasını ertelemesine İsrail'in vereceği yanıt görüşülüyor.

Bu arada, Güvenlik Kabinesi görüşmeleri devam ederken, Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nin önünde yüzlerce İsrailli protestocu toplandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto eden eylemciler, "Gazze ateşkes anlaşmasının iptal edilmemesini ve tüm rehinelerin serbest bırakılması için çalışılmasını" talep etti.