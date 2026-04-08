İsrail Güvenlik Kabinesi Geçici Ateşkesi Tartışacak

08.04.2026 19:25
İsrail Güvenlik Kabinesi, ABD ve İran arasındaki ateşkesi değerlendirmek üzere toplanıyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes gündemiyle bu akşam toplanacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Güvenlik Kabinesi üyelerinin bu akşam yapılacak toplantıya ilişkin bilgilendirildiği aktarıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanacak kabinenin ABD ve İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan ateşkesi ele alacağı kaydedildi.

Geçici ateşkes ilan edildiğinin duyurulmasının ardından İsrail'de muhalefet ve basın kuruluşları Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştiriyor.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

