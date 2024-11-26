İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Görüşüyor - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Görüşüyor

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da muhtemel ateşkesi oylamak için toplandı. Tasarı onaylanabilir.

26.11.2024 18:17
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İsrail güvenlik kabinesinin Lübnan'da muhtemel ateşkesi görüşmek için toplandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, kabine üyelerinin Lübnan'da ateşkese varılması için ABD'nin önerdiği tasarıyı oylayacağı ifade edildi.

Kabine toplantısında, bazı aşırı sağcı bakanların itirazına rağmen ateşkes tasarısının onaylanmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde, ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Görüşüyor - Son Dakika

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