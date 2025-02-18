İsrail Güvenlik Kabinesi Toplantısı Sonuçsuz Geçti - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi Toplantısı Sonuçsuz Geçti

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını görüşmeden sona erdi.

18.02.2025 13:48
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İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısı, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlatılması konusunda herhangi bir karar alınmadan veya oylama yapılmadan sona erdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Kabine, dün, Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere toplandı ancak herhangi bir karar almadı ve oylama yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e Güvenlik Kabinesinin onayı ve ayrı bir oylama olmadan anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başlamayacağını iletti.

Netanyahu, kabine üyelerine anlaşmanın bir sonraki aşamasının ancak Hamas'ın tamamen tasfiye edilmesi şartıyla uygulanacağını söyledi.

Ayrıca KAN'ın aktardığına göre, birkaç hafta önce Hamas ile yapılan anlaşmanın onaylandığı Güvenlik Kabinesi toplantısında, Smotrich ve Dini Siyonizm Partisi'nin talebi doğrultusunda anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin Güvenlik Kabinesinin onayını gerektirdiği ve bunun Dini Siyonizm'in hükümette kalması için bir şart olduğu yönünde bir madde eklendi.

Hafta sonu arabulucu ülkeler, İsrail ile Hamas üzerindeki baskıyı artırarak ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını talep etti.

Üst düzey İsrailli yetkililerin ise Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içeren anlaşmanın ikinci aşamasının yakın zamanda uygulanma olasılığının düşük olduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden henüz Güvenlik Kabinesi toplantısına ilişkin herhangi bir açıklama veya sonuç duyurusu yapılmadı.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve esirlerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere toplanacağı bildirilmişti.

Kabine görüşmesine bağlı olarak ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek heyete ikinci aşamayı müzakere etme yetkisi verileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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