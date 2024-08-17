İsrail, Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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İsrail, Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sunduğu şartları kabul etmesi için Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu. İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun şartlarını kabul etmesi için Hamas'a yaptığı baskıyı takdir ettiği belirtildi.

17.08.2024 00:47
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İsrail, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "27 Mayıs'ta sunduğu maddeler" olarak nitelediği şartları kabul etmesi için Hamas'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in başta ABD olmak üzere arabulucu ülkelerin Netanyahu'nun '27 Mayıs prensipleri' olarak açıkladığı şartları kabul etmesi için Hamas'a yaptığı baskıyı takdir ettiği" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in "temel prensiplerinin ABD ve diğer arabulucular tarafından bilindiği" vurgulanarak "arabulucuların baskısı sonucu Hamas'ın bu şartları kabul etmesiyle uygulanacak adımların belirleneceği" savunuldu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ısrarcı olduğu "27 Mayıs prensipleri" olarak ifade edilen maddeleri ise şöyle sıraladı:

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Philadelphia Koridoru olarak isimlendirilen sınır hattında ve Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda hakimiyeti, Gazze'nin güneyinden kuzeyine gidecek olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemek için Gazze Şeridi'ni kuzey güney hattında bölen Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurulması.

Bunun yanı sıra, ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını korumak istediği belirtiliyor.

İsrail'in başmüzakerecisi niteliğindeki Mossad Direktörü David Barnea ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Netanyahu'nun eklemek istediği maddelerin anlaşmayı zora sokacağını kendisine ilettiği basına yansımıştı.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığına dikkati çekmişti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da dün ve bugün müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Kaynak: AA

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