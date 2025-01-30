İsrail-Hamas Arasında Rehine Takası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail-Hamas Arasında Rehine Takası

Hamas, 4 İsrailli rehineleri serbest bırakırken, İsrail 110 Filistinli mahkumu salıyor.

30.01.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail ve Hamas arasındaki üçüncü rehine takası bugün yapılıyor. Hamas, Gazze'nin Cabalya kentinde bugün 20 yaşındaki İsrail askeri Agam Berger'i, Han Yunusta ise 28 yaşındaki Arbel Yehoud, ve 80 yaşındaki Gadi Moses adlı iki kadın ve bir erkek rehine serbest bıraktı.

Cabalya'da serbest bırakılan İsrailli asker Agam Berger, İsrail'in saldırıları sonucu enkaza dönen yıkıntıların arasından yürütüldü; Arbel Yehoud ve Gadi Moses ise Han Yunus'ta, İsrail'in saldırıları sonucu öldürülen Yahya Sinvar'ın evinin önünde serbest bırakıldı. Berger, Hamas üyeleri tarafından hazırlanmış podyuma çıkarak alanda bulunan kalabalığa el salladı ve daha sonra Kızıl Haç'a teslim edildi.

İsrail Savunma Güçleri (IDF), serbest bırakılan Berger'in İsrail sınırını geçtiğini açıkladı. Berger, daha sonra İsrail özel kuvvetleri tarafından Gazze Şeridi'nden çıkarıldı. Berger, ilk kontrollerinin yapılması için getirildiği tesiste, bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez ailesiyle görüştü.

İsrail, geçtiğimiz aylarda Cabalya mülteci kampına yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmişti. İsrail'in şiddetli saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş ve şehir büyük bir yıkıma uğramıştı.

Diğer iki rehine Sinvar'ın evinin önünde serbest bırakıldı

Hamas'ın bugün yayınladığı görüntülere göre, Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları, üçüncü rehine-mahkum takası öncesinde öldürülen eski liderleri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan evinin çevresinde konuşlandı. Sinvar'ın evinin önünde rehinelerin serbest bırakılması için hazırlık yapıldı ve evin önüne büyük bir kalabalık toplandı.

Diğer iki rehine 28 yaşındaki Arbel Yehoud, ve 80 yaşındaki Gadi Moses, Sinvar'ın evinin önünden serbest bırakıldı. Rehineleri Kızıl Haç teslim aldı. Rehineler, daha sonra IDF'ye teslim edilerek, sağlık kontrolü ve aileleriyle görüşmeleri için İsrail'e götürüldü.

Hamas'ın İsmail Haniye'den sonraki Siyasi Büro Lideri Yahya Sinvar da İsrail'in 16 Ekim'de Gazze'nin Tel el-Sultan mülteci kampına düzenlediği bir saldırıda öldürülmüştü.

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında, bugün bırakılan rehineler de dahil olmak üzere toplamda 10 İsrailli rehine Hamas tarafından serbest bırakıldı. İsrail, bugün 30'u çocuk olmak üzere toplam 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. İsrail, bugüne kadar 290 Filistinli mahkumu salıverdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Mahkum, Mahkum, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Hamas Arasında Rehine Takası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:20:01. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail-Hamas Arasında Rehine Takası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.