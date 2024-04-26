İsrail, Hamas ile esir takası müzakerelerine son bir şans veriyor - Son Dakika
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İsrail, Hamas ile esir takası müzakerelerine son bir şans veriyor

İsrail, Hamas ile esir takası müzakerelerine son bir şans veriyor

İsrail hükümeti, Hamas ile esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağını Mısır'a iletti. Mısır ve İsrailli yetkililer arasında yapılan görüşmede, İsrail'in esir takası mutabakatına varılması için son bir şans vermeye hazır olduğu ifade edildi.

26.04.2024 18:37
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İsrail hükümetinin Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Mısır ve İsrailli yetkililerin Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmenin ardından adı açıklanmayan İsrailli yetkilinin yerel basına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda İsrail tarafının esir takası mutabakatına varılması için "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesi halinde Refah'a kara saldırısını başlatacağını Mısır tarafına ilettiği kaydedildi.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hamas ile esir takası müzakerelerine son bir şans veriyor - Son Dakika

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