İsrail, Hamas\'ın esir takası konusunda yeni bir öneri sunmadığını iddia etti

İsrail yönetimi, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmede, Hamas'ın esir takası konusunda yeni bir öneride bulunmadığını ileri sürdü.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kahire'de dün yapılan toplantıda İsrail'e esir takası için yeni bir öneri sunulmadığı öne sürülen açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'ın 'hayali taleplerine' boyun eğmeyeceği konusunda ısrar ediyor. Hamas'ın tutumundaki bir değişiklik müzakerelerin ilerlemesine olanak tanıyacak." yorumuna yer verildi.
Söz konusu açıklama, İsrail'in yarın Kahire'de esir takası müzakereleri kapsamında yapılması planlanan toplantıya heyet göndermeyeceğine ilişkin haberlerin ardından geldi.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.
New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.
Alt düzeydeki yetkililerin katılacağı görüşmelerin yarın Kahire'de yapılması planlanıyordu.
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