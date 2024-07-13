İsrail, Han Yunus'ta Hamas liderini hedef aldı

Güncel

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta Mavasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mavasi'ye yönelik hava saldırısında Dayf ve diğer ilgili kişilerin hedef alındığını ileri sürdü.

Bölgede İsrailli esirlerin bulunduğuna ilişkin ellerinde istihbarat olmadığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Hamas'ın liderlik kadrosunun tamamının öldürülmesi için savaşın başından beri yetkilendirildiği" kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gelişmeler hakkında bilgi aldığı, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın saldırıyla ilgili görüşmek üzere toplandığı paylaşıldı.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 71 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu en az 258 kişinin yaralandığı belirtildi.