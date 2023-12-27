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İsrail, Han Yunus'ta hastanenin önündeki binayı vurdu: 20 ölü - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta hastanenin önündeki binayı vurdu: 20 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bulunan El Emel Hastanesi'nin önündeki binayı vurarak 20 kişinin ölümüne neden oldu. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar ise 82 gündür devam ediyor. Filistin Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı, saldırıda yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı binanın hedef alındığını ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, Han Yunus\'ta hastanenin önündeki binayı vurdu: 20 ölü
27.12.2023 - 23:47,
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- İsrail, Han Yunus'ta hastanenin önündeki binayı vurdu: 20 ölü

HAN YUNUS - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan El Emel Hastanesi'nin önündeki binayı vurması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını 82 gündür sürdürüyor. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki El Emel Hastanesi'nin önündeki binayı vurduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama ise yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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