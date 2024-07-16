İsrail, Han Yunus'ta yeni bir saldırı düzenledi: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta yeni bir saldırı düzenledi: En az 13 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Han Yunus\'ta yeni bir saldırı düzenledi: En az 13 kişi hayatını kaybetti

Israil, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yeniden bir saldırı düzenledi. Bölgedeki sağlık ekipleri en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Geçen hafta İsrail'in aynı bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda ise 71 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Hamas yönetimindeki bölgenin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişi yaralandığını belirtti.

16.07.2024 15:38
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(ANKARA) - Israil, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yeniden bir saldırı düzenledi. Bölgedeki sağlık ekipleri en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, Han Yunus'un batısındaki El Mevasi bölgesine yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgedeki sağlık ekiplerince saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda Gazzelinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar Han Yunus'taki Nasser Hastanesine sevkedildi ancak hastanelerin kapasitesinin üzerinde yaralı ile ilgilendiği bildiriliyor.

Geçen hafta İsrail'in aynı bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda, 71 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. El Mevasi daha önce İsrail güçlerince "güvenli bölge" olarak belirlenmiş ve bölgeye savaştan kaçan çok sayıda sivil yerleşmişti.

Hamas yönetimindeki bölgenin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişi yaralandığını, belirtti.

Hamas yönetiminin Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Gazze'de 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail saldırılarında 38 bin 345 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'ta yeni bir saldırı düzenledi: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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