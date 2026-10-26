İsrail Han Yunus'ta yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı, biri çocuk 3 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda Curi İslam es-Sufi isimli çocuk ile 21 yaşındaki Husam Fahri Muhammed ez-Zamli ve 24 yaşındaki Tamir Ebu Sümeyne yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu atışları düzenledi ve askeri araçlarla ilerleyerek saldırılarını sürdürdü.

Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarından "yangın çıkarıcı bombalar" atıldı.

İsrail ordusu Tuffah Mahallesi'nde ise geride bıraktığı patlayıcı yüklü bir askeri aracı uzaktan kumandalı düzenekle infilak ettirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgede saldırılar düzenliyor.