İsrail, Han Yunus'taki mahallelerin boşaltılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Han Yunus'taki mahallelerin boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi. İsrail Ordu Sözcüsü, bölge sakinlerine güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

15.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, hedef alacağı Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki bazı mahallelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından paylaştığı haritada, Filistinlilerden Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı "Karara 3" ve "Satr" bölgelerini boşaltmaları çağrısında bulundu.

Bölge sakinlerinden "güvenli bölgelere" gitmelerini isteyen Adraee, açıklamada adı geçen yerlerden Hamas ve diğer örgütlerin İsrail'e füze fırlattığını öne sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, daha önce yaptığı açıklamalarda Han Yunus'un 10'dan fazla mahallesinin boşaltılmasını istemişti.

Yerel ve uluslararası kuruluşlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde güvenli bir yerin olmadığını vurguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. Bu Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor.

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyona ulaştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'taki mahallelerin boşaltılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:38:56. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'taki mahallelerin boşaltılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement