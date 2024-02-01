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İsrail, Han Yunus'taki tugayını geri çekti

İsrail, Han Yunus\'taki tugayını geri çekti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde görev yapan 55. Yedek Tugay'ı geri çekerek yerine başka askeri birlikler gönderdi. Tugay, Han Yunus'ta görev yaptığı süre içinde tünel girişleri tespit etti, bunları imha etti ve Hamas tarafından kullanılan füze rampalarını ortaya çıkardı. Ancak, tugayın neden çekildiği ve yerlerine gönderilen askerlerin sayısı hakkında bilgi verilmedi.

01.02.2024 20:05
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde görev yapan bir tugayı geri çekerek yerine başka askeri birlikler gönderdiği belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 2 ay boyunca Han Yunus'ta görev yapan 55. Yedek Tugay'ın Gazze'den ayrıldığı ifade edildi.

Tugay'ın Han Yunus'ta görev yaptığı süre içinde pek çok tünel girişi tespit ettiği ve bunları imha ettiği ayrıca son haftalarda Hamas tarafından kullanılan 2 füze rampasını ortaya çıkardığı öne sürüldü.

Açıklamada, 55. Yedek Tugay'ın neden çekildiği, kaç kişi oldukları ve yerlerine gönderilen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu daha önce de pek çok askeri birliğini Gazze'den çektiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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