İsrail hapishanelerinde 200 Filistinli çocuk bulunuyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde 23'ü Gazze Şeridi'nde alıkonulanlar olmak üzere 200 Filistinli çocuk bulunduğunu duyurdu.
Filistin Esirler Cemiyeti, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" münasebetiyle yazılı bir açıklamada yayımladı.
Açıklamada, "İsrail'in Megido Hapishanesi'nde Gazze'de alıkonulanlar dahil toplam 200 Filistinli çocuk bulunuyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 500 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı, gerçek sayının ise bundan fazla olabileceği kaydedildi.
İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklara, 7 Ekim sonrasında çeşitli şekillerde baskı ve işkencenin artırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuklar birbirinden ayrı tutuluyor, elektrikli aletler verilmiyor, sıcak sudan mahrum bırakılıyor ve kıyafetlerine el konuluyor.
İsrail, her yıl 500 ile 700 arasında çocuğu temel haklarından yoksun biçimde askeri mahkemelerde yargılayan tek devlettir."
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 8 bin 30 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
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