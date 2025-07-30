İsrail Hapishanelerinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

30.07.2025 15:37
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Gazze’den alıkonulan Ebu Nasr, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybetti. Ölen Filistinli sayısı 75'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nden alıkonulan Sayil Recep Ebu Nasr isimli Filistinlinin, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Kasım 2023'te Ebu Nasr'ı Gazze'den alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, 60 yaşındaki Ebu Nasr'ın 21 Ocak 2025 tarihinde İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 46'sı Gazze Şeridi'nden olmak üzere ölen Filistinlilerin sayısının 75'e çıktığına dikkat çekildi.

İsrail hapishanelerinde 1967 yılından beri ölen Filistinli esirlerin sayısının ise 312 olarak aktarıldığı açıklamada, İsrail'in özellikle Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilere yönelik çeşitli işkencelerin sürdüğüne işaret edildi.

Filistin insan hakları ve İsrail medyasındaki raporlara göre, İsrail hapishanelerinde tutulan 10 bin 800 Filistinli açlık ve işkencelerin yanı sıra tıbbi ihmallere maruz kalıyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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