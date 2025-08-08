İsrail Hapishanelerinde İşkence İddiası - Son Dakika
İsrail Hapishanelerinde İşkence İddiası

08.08.2025 20:15
Filistinli tutuklular, İsrail'de elektrik şoku ve aç bırakma gibi işkencelere maruz kaldıklarını bildirdi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesindeki Filistinli tutukluların "elektrik şoku ve aç bırakma" işkencesine maruz kaldığını bildirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, "Gilboa Hapishanesi yönetimi, Filistinli tutuklulara yönelik işkence, elektrik şokları ve intikam eylemlerini artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son dönemde hapishane bölümlerine düzenlenen baskınlarda tutuklulara acı verici elektrik şokları uygulandığı ve şiddetin özel müdahale birimleri tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesinde esirlere yönelik psikolojik baskıların tehlikeli boyutlara ulaştığı uyarısı yer alan açıklamada, ismi açıklanmayan bir avukata dayandırılan bilgilere göre, söz konusu baskınlarda tutuklular elleri ve ayakları bağlanarak açık alana çıkarılıyor, burada darbedilip aşağılayıcı muamelelere maruz bırakılıyor.

Açıklamada, tutukluların elektrik şokuna maruz bırakıldığı ardından duş alanına sürüklenip kıyafetleriyle ıslatıldıkları ve tekrar vücutlarına elektrik verildiği belirtilerek, bu uygulamaların acıyı artırmak amacıyla yapıldığı ve çoğu tutuklunun işkence sırasında baygınlık geçirdiği kaydedildi.

Tutuklulara psikolojik işkence uygulanıyor, aç bırakılıyorlar

Açıklamada ayrıca elektrik şoklarının metalden yapılmış özel tabancalarla uygulandığı ve bu silahların darbe aracı olarak başlara vurularak ciddi yaralanmalara neden olduğu kaydedildi.

Bazı tutukluların bu saldırılar sırasında yoğun kan kaybettiği, gardiyanların ise bunu alay konusu yaptığı vurgulanan açıklamada, tutukluların aç bırakıldıkları, verilen yemek miktarlarının çok az olduğu belirtildi.

Ofer Hapishanesi'nde psikolojik savaş uyarısı

Filistin Esir İşleri Kurumu Başkanı Raid Ebu Humus da yaptığı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde tutuklulara yönelik psikolojik baskının giderek arttığını belirtti.

Ebu Hums, cezaevlerindeki genel durumun "zor ve tehlikeli" olduğunu ifade ederek İsrail makamlarının tutuklulara yönelik ihlallerinin ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

Uluslararası insan hakları kurumlarına da çağrıda bulunan Ebu Hums, "Bu sessizlik ve tarafsız kalma hali, esirlerimizin bedeni, ömrü ve canı pahasına devam ediyor." dedi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin daha önce yayımladığı verilere göre, 1 Ağustos 2025 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 49'u kadın, 450'si çocuk 10 bin 800 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, ramallah, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

