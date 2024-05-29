İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular şiddetli darp ve tıbbi bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybediyor

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İsrail askerlerinin, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinliler, İsrail hapishanelerinde veya hapishanelere götürüldüğü sırada şiddetli darp, tıbbi bakımsızlık gibi nedenlerden hayatını kaybederken, açılan soruşturmalar karşılıksız kalıyor.

Haaretz gazetesinin İsrail ordusunun raporunu aktardığı haberinde, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden iki Filistinlinin mart ayında İsrail askerleri tarafından şiddetli şekilde darbedildikten sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistinlilerin, alıkonulduktan sonra İsrail hapishanelerine götürüldükleri sırada şiddetli şekilde darbedilerek öldürüldüğü vurgulanırken, darbın İsrail hapishanelerinde veya alıkonulup cezaevlerine götürüldüğü esnada Filistinlilere karşı uygulanan ihlallerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Haberde, alıkonulan Filistinlilerin, İsrail hapishanelerinde veya hapishanelere götürüldüğü sırada aniden ölümleri "kara delik" olarak nitelendirilirken, bu ölümlerin gerçek nedenleri ise henüz ortaya çıkarılmış değil.

Haaretz'in haberinde, "İsrail askeri polisinin yaptığı soruşturma, Gazze'den İsrail'de Necef (Negev) Çölü'ndeki 'Sde Teman gözaltı merkezine' götürülen iki tutuklunun darbedildiğini ve ardından da öldüğünü ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

Haberde, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Mart ayında İsrail askerleri tarafından Han Yunus'ta alıkonulan iki Filistinli, silahlı olduklarından şüphelenilince kemerlerle bağlanıp bir kamyona bindirildi. Alıkonulan Filistinliler, İsrail ordusunca yönetilen Sde Teman gözaltı merkezine ulaştıklarında ölü bulundu."

İsrail askerlerinin, alıkonulan Filistinlilerin "engebeli arazide yapılan zorlu yolculuk neticesinde ölmüş olabileceğini" iddia ettiği aktarılan haberde, İsrail askerlerinin olayla ilgili iddialarının soruşturmanın sonuçlarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

Soruşturmanın sonuçlarına ilişkin ise haberde, "Alıkonulanlar vücutlarının çeşitli yerlerinden darbedildi ve deliller, birinin kafasından yara aldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, alıkonulan Filistinlilerin cesetlerine otopsi yapıldıktan sonra İsrail ordusunun soruşturmayı nasıl sürdüreceğine karar vereceği bildirildi.

"Sicili temiz olmayan" gözaltı merkezi: Sde Teman

Haaretz'in haberinde Gazze Şeridi'nde alıkonulan ve İsrail'e götürüldükten sonra hayatını kaybeden 33 Filistinlinin yaşadıklarına da yer verildi.

Haberde, "Askeri polis tüm olaylarla ilgili soruşturma başlattı ancak hiçbirinde bir asker tutuklanmadı. Bu davalar, Gazze savaşı sırasında (İsrail askerleri tarafından işlendiği) iddia edilen suçlarla ilgili olarak askeri polisin açtığı soruşturmaların yarısını temsil ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen bir kaynağın Sde Teman gözaltı merkezine işaret ederek, "Ordu tarafından tutulan diğer iki tutuklu (Filistinli), ihmal veya yetersiz tıbbi bakım nedeniyle aniden hayatını kaybetti. Tesiste (gözaltı merkezi) yayılan hastalık ve enfeksiyonlar nedeniyle öldüler." dediği kaydedildi.

Tekrarlanan ölümlere rağmen İsrail ordusunun, alıkonulanların İsrail Cezaevi İdaresi tarafından yönetilen hapishanelere nakledilmeleri hususunda karar verilene kadar tutulduğu Sde Teman'ın "geçici gözaltı merkezi" olarak faaliyet göstermesini istediği belirtildi.

Haberde, "Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörünün İsrail'i, askeri hapishanelerde ve gözaltı merkezlerinde ciddi işkence ve kötü muamele iddialarını soruşturmaya çağıran bir bildiri yayınladığı" da kaydedildi.

İsrail'de sağlık alanından ismi açıklanmayan bir kaynağın, "Sde Teman'da sağlık durumu felaket" dediğine ve Sde Teman'ı "hastalıkların kuluçka merkezi" olarak nitelediğine dikkat çekilen haberde kaynağın, "En az iki mahkum buradaki hastalıklar ve enfeksiyonların yanı sıra şüpheli tıbbi bakım eksikliği sebebiyle hayatını kaybetti." açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Haaretz'in haberinde ismi açıklanmayan başka bir kaynağın, "açıklanması zor ani ölüm vakaları karşısında dehşete düştüğü" Sde Teman için "başka bir dünya, bir kara delik" ifadesini kullandığı belirtildi.

Ofer Hapishanesindeki gizemli ölümler

Haaretz gazetesi, İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı Ofer Hapishanesi kliniğinde ölen bir diğer Gazzeli İzzeddin el-Benna'nın (40) ani ölüm durumunu mercek altına aldı.

Gazetenin, davayı ayrıntılı şekilde bilen ve adını vermek istemeyen bir kaynaktan aktardığına göre, tekerlekli sandalyeye bağlı bir hasta olan İzzeddin el-Benna, Gazze'de alıkonulduktan sonra aniden hayatını kaybetti.

Yaklaşık 18 yıldır engelli olarak hayat süren Benna'nın ani ölümü karşısında şaşkınlığını dile getiren kaynak, durumunun neden kötüleştiğini merak ettiğini belirtti.

Benna'nın ölüm nedenine ilişkin kaynak, Haaretz'e "Benna'nın ölümünün tıbbi bakım eksikliğinden kaynaklandığına" inandığını söyledi.

Gazete ayrıca, "Hapishaneyi ziyaret eden bir avukatın, oradaki mahkumların kendisine Benna'nın renginin sararmış olduğunu ve ölüm döşeğindeymiş gibi göründüğü ancak herhangi bir tıbbi müdahale görmediğini" söylediğini aktardı.

Buna karşılık İsrail ordusu, Gazzeli tutukluların İsrail hapishanelerinde ölümüyle ilgili Haaretz'in raporu hakkında, "tutuklulara yönelik muamelenin İsrail ve uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun şekilde olduğunu" öne sürmekle yetindi.