İsrail Hapishanesinde Filistinli Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastanede Aralık 2024'te alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi tutulduğu İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de alıkoyduğu 59 yaşındaki sağlık görevlisi Hatem İsmail Reyyan'ın tutulduğu Negev Hapishanesinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Reyyan'ın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun Reyyan'ı 27 Aralık 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde alıkoyduğu ve o zamandan bu yana İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesinde esir tutulduğu aktarıldı.

Reyyan'ın oğlu Muaz'ın da Kemal Advan Hastanesinden yaralı olarak İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu ve hala hapishanede tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in güneyindeki çöl bölgesinde yer alan Negev Hapishanesi, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muamele gördüğü cezaevlerinden biri olarak biliniyor.

Negev Hapishanesinden çıkan Filistinli esirler yaptıkları açıklamalarda maruz kaldıkları kötü muamele ve işkenceyi anlatmıştı.

Filistinli Ahmed Hurays, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada Negev Hapishanesi'ndeki duruma ilişkin, "Bize karşı inanılmaz bir zalimlik ve sınırsız işkence vardı. Gözlerimin önünde insanların işkenceyle öldürüldüğüne şahit oldum." ifadesini kullanmıştı.