İsrail Hava Kuvvetleri'nde Bahis Skandalı

31.03.2026 10:54
İsrail'de 3 hava kuvvetleri mensubu, İran saldırılarıyla ilgili sanal bahis şüphesiyle sorgulandı.

İsrail'de 3 hava kuvvetleri mensubunun daha Haziran 2025'te İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili sanal bahis oynadıkları şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırıların zamanlamasına ilişkin gizli bilgileri sanal bahis için kullandıkları iddiasıyla açılan davada, en az 3 hava kuvvetleri personeli daha şüpheli sıfatıyla sorgulandı.

Bir savaş uçağı filosunun mensubu olan askerlerin sorgulanmasında birkaç üst düzey yetkili de tanıklık yaptı.

İsrail gazetesi geçen hafta, hava kuvvetlerinde binbaşı olarak görev yapan bir yedek subay ve arkadaşının davayla bağlantılı olarak suçlandığını bildirmişti.

İddianameye göre, ikili, binbaşının saldırı zamanlamasını arkadaşına bildirmesi ve arkadaşının da bu bilgiyi kullanarak çevrim içi tahmin piyasasında bahis oynaması konusunda anlaşmıştı. İkilinin, parayı bölüşmek üzere anlaştıkları ve toplamda 244 bin dolar kazandıkları öne sürülüyor.

İddianamede ayrıca gizli bilgileri ifşa etme, rüşvet verme ve alma ile adaleti engelleme suçlamaları da yer alıyor. Hava kuvvetleri mensubu olmayan ve subayın sağladığı bilgilere dayanarak bahis oynamakla suçlanan iş arkadaşı ise nitelikli casuslukla itham ediliyor.

Binbaşı rütbesindeki bir başka yedek subay, İsrail'in İran saldırısı üzerine bahis oynadığını ve yaklaşık 150 bin dolar kazandığını itiraf etmişti. Bu subay gözaltına alınarak sorgulanmak üzere iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) sevk edilmişti.

12 Şubat'ta İsrail askerlerinin, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri sanal bahis sitelerinde para kazanmak için kullandığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

