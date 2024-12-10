İsrail Hava Saldırıları Şam'ı Vurdu

ŞAM, 10 Aralık (Xinhua) -- Suriye'nin başkenti Şam'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarının ardından yükselen dumanlar, 9 Aralık 2024.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail savaş uçaklarının pazartesi günü Lazkiye Limanı'na yanaşan Suriye donanmasına ait gemileri ve kıyı bölgelerindeki askeri depoları hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Gözlemevi, Beşar Esad hükümetinin düşmesinin ardından, Suriye'nin kalan askeri altyapısını dağıtmaya yönelik sistematik bir çaba gibi görünen İsrail saldırıları sırasında Şam'daki silah depolarının da vurulduğunu belirtti. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)
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