İsrail Hava Saldırıları Sur Kentinde Yıkıma Neden Oldu

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından kentte büyük çaplı yıkım meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Sur kentinin çeşitli bölgelerinde çok sayıda bina yıkıldı, bazı noktalarda yangınlar çıktı.

Saldırıların ardından kentten gelen görüntülerde, yoğun dumanların gökyüzünü kapladığı, çok sayıda yapının kullanılamaz hale geldiği ve geniş çaplı tahribat oluştuğu görüldü.

İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında 13 sağlık çalışanı yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırılar öncesinde Sur kentinin bazı bölgeleri için tehdit içerikli uyarılar yayımlayarak bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa bir süre önce, ateşkese rağmen, Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, son günlerde Sur kenti ile Nebatiye başta olmak üzere çok sayıda beldeyi hedef alırken, Litani Nehri'nin kuzeyine ilerleyerek kara işgalini de genişletiyor.

İsrail'in son saldırıları sonucu kentteki altyapı ve sivil yerleşim alanlarında ağır hasar oluştuğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.