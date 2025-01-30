İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü

İsrail'in Batı Şeria'daki hava saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

30.01.2025 09:38
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RAMALLAH, 30 Ocak (Xinhua) -- İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin güneydoğusundaki Tammun beldesine yönelik İsrail hava saldırısında 10 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü geç saatlerde düzenlenen saldırının ardından 10 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının Tubas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da "silahlı terör örgütü mensuplarının" bulunduğu bir hücreyi hedef aldığını iddia etti.

Batı Şeria'daki gerilim 7 Ekim 2023'ten bu yana tırmanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 800'den fazla Filistinli öldürüldü.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırısında 10 Filistinli Öldü - Son Dakika

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