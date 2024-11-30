İsrail Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralılar ve enkaza müdahale sürüyor.

30.11.2024 02:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynakların AA'ya verdikleri bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekiplerinin evin enkazında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 330 Filistinli öldü, 104 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırısında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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