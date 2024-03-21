İsrail Heyeti Hamas ile Esir Takası Müzakereleri İçin Katar'a Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Heyeti Hamas ile Esir Takası Müzakereleri İçin Katar'a Gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi. Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

21.03.2024 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde, İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın 19 Mart'ta ülkesine döndüğü, ertesi gün hükümet ve savaş kabinesiyle görüştüğü haberleri yer almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Mossad, Katar, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Heyeti Hamas ile Esir Takası Müzakereleri İçin Katar'a Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı
    21:14 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MÜSİAD Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı

    Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşvik ve desteklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta miting düzenledi
    21:11 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta miting düzenledi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.

  • İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven Sergisi Açıldı
    21:09 İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven Sergisi Açıldı

    Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.

  • Vincenzo Montella: Macaristan maçı iyi bir test olacak
    21:08 Vincenzo Montella: Macaristan maçı iyi bir test olacak

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söyledi. Montella, Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu ve bu maçın milli takımın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararını da açıkladı. Montella, Enes Ünal'ın da takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

  • Kemer'de Down Sendromlular İçin Spor Etkinliği Düzenlendi
    21:06 Kemer'de Down Sendromlular İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

    Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
    21:05 Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

    Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen anma programında, 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı türküler seslendirdi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, konuşmasında Türk-İslam düşmanlarının bin yıl önceki niyetlerinin bugünküyle aynı olduğunu belirtti. Programa şehit aileleri, gaziler ve askerler katıldı.

  • Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı
    21:04 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı

    31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.


18:50 CHP’li vekil Engin Altay, “Benim çırağımdı“ diyerek Özgür Özel’i kürsüye çağırdı CHP'li vekil Engin Altay, "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i kürsüye çağırdı
17:34 Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak Bakan Işıkhan: 28 Mart itibarıyla emeklilerin promosyonları hesaplara yatacak
17:27 Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe’nin restoranını taradı Silahlı saldırganlar, Nusret Gökçe'nin restoranını taradı
17:25 Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı Erdal Beşikçioğlu kazanıyor mu? Etimesgut anketinin sonuçları yayınlandı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
21:04 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP adayının amcasının cenaze törenine katıldı
20:55 Herkes “Neden“ diye soruyor Semih’i Ümit Milli Takım’a yollayan Montella’dan ses var Herkes "Neden?" diye soruyor! Semih'i Ümit Milli Takım'a yollayan Montella'dan ses var
20:19 Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi Ali Koç ve Dursun Özbek’in ortak dostundan açıklama var Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var
20:11 Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı Gaziantep Araban Sarımsağı Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı
19:49 İki çocuğunu öldürüp “cennete gönderdim“ demişti, hakim karşısına çıktı İki çocuğunu öldürüp "cennete gönderdim" demişti, hakim karşısına çıktı
18:07 Acun’dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80’ini yok ederiz Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz
17:19 Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Seçim broşürü nedeniyle çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
17:11 Elazığ’da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Elazığ'da Düğünde Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 21:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Heyeti Hamas ile Esir Takası Müzakereleri İçin Katar'a Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement