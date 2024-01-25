 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Hizbullah'a ait hava üssüne saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Hizbullah'a ait hava üssüne saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hava üssüne ve pistine yönelik savaş uçakları ile saldırılar düzenlediğini bildirdi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın hava üssü olarak kullandığı bölgede askeri uçak pisti ve örgütün üsteki altyapısını hedef aldığı ifade edildi. İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait başka hedefleri de vurduğu kaydedildi.

İsrail, Hizbullah\'a ait hava üssüne saldırdı
25.01.2024 - 17:55,  Güncelleme: 17:57
Abone Ol

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hava üssüne ve pistine yönelik savaş uçakları ile saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Hizbullah'ın hava üssü olarak kullandığı bölgede askeri uçak pisti ve örgütün üsteki altyapısını hedef aldığı ifade edildi.

İsrail'e ait topçu birliklerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait başka hedefleri de vurduğu kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA da geçtiği haberde, Hizbullah'a ait ülkenin güneyinde Cezzin ilçesine bağlı Kefarhunne ve Aramta köyleri arasındaki "Birket Cabbur" bölgesindeki hava üssüne yönelik saldırıya değindi.

Haberde, İsrail'in Birket Cabbur bölgesine yönelik en az 3 hava saldırısı düzenleyip 5 füze fırlattığı belirtildi.

Hizbullah'tan Demir Kubbe'ye saldırı

Öte yandan Hizbullah Hareketi, Lübnan topraklarından İsrail'in sınır bölgesinde yer alan "demir kubbe" sisteminin bulunduğu noktaya 2 bombalı insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e yönelik düzenledikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Hunin Vadisi yakınlarındaki Kfar Blum yerleşim biriminde yer alan hava savunma sistemi ve demir kubbelerin yer aldığı noktanın bombalı 2 İHA ile tam isabet hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah bir başka açıklamasında, İsrail'e ait sınır bölgesinde yer alan Cel el Alem mevzisinin füze ile vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın saldırısını doğrularken, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın meydana gelmediğini belirtti.

İran destekli Hizbullah, bugün İsrail işgali altında olan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Radar askeri mevzisine füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil, 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a ait hava üssüne saldırdı - Son Dakika


19:01
TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36
Uganda'da açlıktan ölen insanlara 'aptal' diyen bakan tepki çekti Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti

Son Dakika
19:01 TBMM'de SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara "aptal" diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 19:46:16. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Hizbullah'a ait hava üssüne saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement