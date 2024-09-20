İsrail, Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik düzenlediği hava saldırılarında 100 noktada bin roket başlığını imha ettiğini iddia etti.

İsrail ordusu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, hava saldırılarında, 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır bin roket başlığının vurularak imha edildiği aktarıldı.

Ordunun, Hizbullah'ın yeteneklerini ve askeri altyapısını hedef almaya devam ettiği ifade edildi.