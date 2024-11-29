İsrail, Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'a ait füze rampasını hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi.

29.11.2024 21:46
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir füze rampasının hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Az önce, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir mobil füze rampasında hareketlilik gözlendi. Hava kuvvetlerine bağlı bir savaş uçağının hava saldırısı sayesinde söz konusu tehdit bertaraf edildi." ifadesi kullanıldı.

Hizbullah'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, ateşkesi 25 kez ihlal etti

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını birçok defa ihlal ettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu 7'si bugün olmak üzere ateşkesin yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı 25 kez ihlal etti.

Haberde, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki birçok beldeye hava saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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