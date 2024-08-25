İsrail, Hizbullah'a karşı saldırıya geçti

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine saldırıların başladığını açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, "Az önce Lübnan'dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi." dedi.

Hizbullah'ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail'in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan'ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

Hizbullah, dün akşam, iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) ülkenin güney sınırı yakınlarındaki iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını duyurmuştu.

Hizbullah'tan yapılan iki farklı yazılı açıklamada ise İsrail'in kuzeyinde 10 ayrı noktanın daha hedef aldığı kaydedilmişti.