İsrail, Hizbullah Üyelerini Alıkoydu

Güncel

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen 3 kişinin alıkonduğunu ve "sorgulanmak" üzere İsrail'deki bir hapishaneye götürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan güçlerine üye olduğu ileri sürülen 3 kişinin Lübnan'da alıkonduğu belirtildi.

Alıkonan 3 kişinin sorgulanmak üzere İsrail'deki bir hapishaneye götürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.