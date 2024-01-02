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İsrail Hükümeti, Dışişleri Bakanı ile Enerji Bakanı Arasındaki Görev Değişimini Onayladı - Son Dakika
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İsrail Hükümeti, Dışişleri Bakanı ile Enerji Bakanı Arasındaki Görev Değişimini Onayladı

İsrail hükümeti, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Enerji Bakanı Yisrael Katz arasında yapılan görev değişimi anlaşmasını kabul etti. Başbakan Netanyahu'nun, Gazze'deki saldırılar devam ederken anlaşmaya uymayı tercih ettiği belirtildi. Anlaşmanın İsrail Meclisi Genel Kurulunda da onaylanması gerekiyor.

İsrail Hükümeti, Dışişleri Bakanı ile Enerji Bakanı Arasındaki Görev Değişimini Onayladı
02.01.2024 - 10:59,
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İsrail basını, hükümetin, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Enerji Bakanı Yisrael Katz arasındaki görev değişimi anlaşmasını onayladığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail hükümeti, Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Enerji Bakanı Yisrael Katz arasında bakanlıkların değiştirilmesi anlaşmasını kabul etti.

Haberde, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki saldırıların devam ettiği bu hassas döneme rağmen yapılan anlaşmaya uymayı ve Cohen'in Dışişleri Bakanlığındaki görev süresini sonlandırmayı tercih ettiği" belirtildi.

Likud Partisi içindeki iki bakanlık arasında yapılan görev değişiminin, İsrail Meclisi Genel Kurulunda da onaylanması gerekiyor.

Hükümetten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'deki "askeri başarısızlıkları" nedeniyle muhalefetten ve İsrail kamuoyundan son dönemde hükümete istifa talepleri yükseliyor.

Aralık 2022'de hükümet kurulurken, aynı partiden olan bu iki bakan arasında birer yıl arayla görev değişimi yapılmasına karar verilmişti.

Buna göre, ilk yıl Dışişleri Bakanlığı yapan Cohen'in, 2. ve 3. yıl bu görevi Katz'a devretmesi planlandı.

Anlaşmaya göre Cohen, mevcut hükümetin hala iktidarda olması halinde 2026'da Dışişleri Bakanı olarak geri dönecek.

Kaynak: AA
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