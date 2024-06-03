İsrail\'deki koalisyon hükümeti, esir takası teklifine destek verecek

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İsrail'deki koalisyon hükümetinin ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf'un Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için her türlü esir takası teklifine destek vereceğini açıkladığı belirtildi.

İsrail'in "Maariv" gazetesinin haberine göre Goldknopf, "Bugün esir ailelerinin temsilcilerine, bizim tutumumuzun, yaşamın değerinden ve esirlerin kurtarılması hedefinden daha büyük bir şey olmadığı yönünde olduğunu söyledim." dedi.

Goldknopf, esirlerin hayatının büyük tehlikede olduğuna dikkati çekerek "Bu nedenle esirlerin serbest bırakılması sonucunu doğuracak her türlü öneriyi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Biden'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı

İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıkmıştı.

Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

Gazze Şeridi'nde 124 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor.

Biden, ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.