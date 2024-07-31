İsrail Hükümeti Sözcüsü Haniye Suikasti Hakkında Yorum Yapmadı

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(ANKARA) - İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili "Özellikle bu olay hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, yaptığı açıklamada Haniye suikastı yerine dün İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresini hedef almasıyla ilgili konuştu. Sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırıda "Hizbullah'ın iki numaralı yöneticisini" hedef aldığını ifade ederken, İsrail'in Haniye suikastı hakkında "Özellikle bu olay hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Mencer, konuyla ilgili yalnızca "(İran) İslam Cumhuriyeti ve Hizbullah ile karşı karşıya gelme senaryolarının her türlüsüyle başa çıkmaya hazırız" ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililer, geçmişte de İran'a yönelik saldırılarla ilgili suçlamalarda genellikle doğrulama veya yalanlama yapmayan belirsiz bir tutum sergilemeyi tercih ediyor.

Gazze'deki ateşkes olasılığını baltaladığı düşünülen suikastın ardından konuşan Mencer, İsrail'in Gazze için ateşkes görüşmelerine bağlı ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu söyledi.