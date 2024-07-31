İsrail Hükümeti Sözcüsü Haniye Suikasti Hakkında Yorum Yapmadı - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Sözcüsü Haniye Suikasti Hakkında Yorum Yapmadı

İsrail Hükümeti Sözcüsü Haniye Suikasti Hakkında Yorum Yapmadı

İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikasta uğramasıyla ilgili yorum yapmayacaklarını belirtti. Mencer, İsrail'in Lübnan'daki saldırıda Hizbullah'ın iki numaralı yöneticisini hedef aldığını ifade etti. İsrailli yetkililer, İran'a yönelik saldırılarla ilgili genellikle belirsiz bir tutum sergilemeyi tercih ediyor.

31.07.2024 19:04
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(ANKARA) - İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili "Özellikle bu olay hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, yaptığı açıklamada Haniye suikastı yerine dün İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut çevresini hedef almasıyla ilgili konuştu. Sözcü, İsrail'in Lübnan'daki saldırıda "Hizbullah'ın iki numaralı yöneticisini" hedef aldığını ifade ederken, İsrail'in Haniye suikastı hakkında "Özellikle bu olay hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Mencer, konuyla ilgili yalnızca "(İran) İslam Cumhuriyeti ve Hizbullah ile karşı karşıya gelme senaryolarının her türlüsüyle başa çıkmaya hazırız" ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililer, geçmişte de İran'a yönelik saldırılarla ilgili suçlamalarda genellikle doğrulama veya yalanlama yapmayan belirsiz bir tutum sergilemeyi tercih ediyor.

Gazze'deki ateşkes olasılığını baltaladığı düşünülen suikastın ardından konuşan Mencer, İsrail'in Gazze için ateşkes görüşmelerine bağlı ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varma konusunda istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Sözcüsü Haniye Suikasti Hakkında Yorum Yapmadı - Son Dakika

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