İsrail, İbrahim Camisi'ne erişimi engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, İbrahim Camisi'ne erişimi engelledi

İsrail ordusu, İbrahim Camisi çevresinde uyguladığı tedbirlerle Hz. Muhammed'in hicretinin yıldönümünde ibadet etmek isteyen Filistinlilerin camiye ulaşmasını engelledi. İsrail'in sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle camide ibadet eden kalmamış durumda.

06.07.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim (Harem-i İbrahim) Camisi çevresinde uyguladığı tedbirlerle İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hicretinin yıldönümünde ibadet etmek isteyen Filistinlilerin camiye ulaşmasını engelledi.

El Halil'de yaşayan Filistinliler, Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığının çağrısı üzerine Hz. Peygamber'in hicretini anma törenine katılmak için İbrahim Camisi'ne gitmek istedi.

İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Peygamber Efendimizin hicretinin yıl dönümünde Harem-i İbrahim'de faaliyetler yapılıyor ancak geçmiş yıllara göre işgal tedbirleri nedeniyle camide ibadet eden kalmamış durumda." dedi.

İsrail güçlerinin çok katı önlemler aldığını vurgulayan Ebu Suneyne, bir kapı dışında caminin tüm kapılarının kapalı olduğunu belirtti.

Ebu Suneyne, İsrail'in engellemelerine rağmen camiye gelmeye çağırdı.

İbrahim Camii, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Kenti'nde bulunuyor ve caminin çevresinde yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana cami çevresindeki askeri önlemlerini sıkılaştırdı ve çoğu zaman civardaki Filistin mahallelerinde yaşayanlara sokağa çıkma yasağı uyguladı.

İsrail, bir yerleşimcinin 29 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan katliamının ardından 1994 yılından bu yana caminin yüzde 63'ünü Yahudilere, yüzde 37'sini ise Müslümanlara ayırıyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Cami, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İbrahim Camisi'ne erişimi engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, İbrahim Camisi'ne erişimi engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement