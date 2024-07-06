İsrail, İbrahim Camisi'ne erişimi engelledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki İbrahim (Harem-i İbrahim) Camisi çevresinde uyguladığı tedbirlerle İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in hicretinin yıldönümünde ibadet etmek isteyen Filistinlilerin camiye ulaşmasını engelledi.

El Halil'de yaşayan Filistinliler, Filistin Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığının çağrısı üzerine Hz. Peygamber'in hicretini anma törenine katılmak için İbrahim Camisi'ne gitmek istedi.

İbrahim Camii Vakfı Müdürü Mutez Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Peygamber Efendimizin hicretinin yıl dönümünde Harem-i İbrahim'de faaliyetler yapılıyor ancak geçmiş yıllara göre işgal tedbirleri nedeniyle camide ibadet eden kalmamış durumda." dedi.

İsrail güçlerinin çok katı önlemler aldığını vurgulayan Ebu Suneyne, bir kapı dışında caminin tüm kapılarının kapalı olduğunu belirtti.

Ebu Suneyne, İsrail'in engellemelerine rağmen camiye gelmeye çağırdı.

İbrahim Camii, İsrail kontrolü altındaki El Halil'in Eski Kenti'nde bulunuyor ve caminin çevresinde yaklaşık 1500 İsrail askeri tarafından korunan yaklaşık 400 yasa dışı Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana cami çevresindeki askeri önlemlerini sıkılaştırdı ve çoğu zaman civardaki Filistin mahallelerinde yaşayanlara sokağa çıkma yasağı uyguladı.

İsrail, bir yerleşimcinin 29 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan katliamının ardından 1994 yılından bu yana caminin yüzde 63'ünü Yahudilere, yüzde 37'sini ise Müslümanlara ayırıyor.