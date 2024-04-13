İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Eski Direktörü: Netanyahu Ülkeyi Kıyamete Sürüklüyor

Eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Nadav Argaman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görev için uygun olmadığını belirterek ülkeyi "kıyamete sürüklediğini" ifade etti.
İsrail televizyonu Kanal 12'ye konuşan Argaman, ülkede hızlı şekilde seçimlerin yapılması gerektiğini ancak Netanyahu'nun ahlaki açıdan tekrar aynı görev için aday olamayacağını söyledi.
Argaman, "İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük felaket" olarak nitelendirdiği 7 Ekim saldırısından doğrudan Netanyahu'nun sorumlu olduğunu vurguladı.
"(Netanyahu) O, muazzam başarısızlığın sorumlusu. O sorumlu, başka (sorumlu) kimse yok." diyen Argaman, bu büyüklükte bir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyen birinin lider olmaya uygun olmadığını kaydetti.
Argaman, "Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak. Eğer İsrail devleti hızlı bir şekilde kendisine çekidüzen vermezse, çok kötü yerlere varacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun geçmişte, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den "büyük bir aşağılama" ile bahsettiğini hatırlatan Argaman, Netanyahu'nun Smotrich ile ekonominin hiçbir ilgisi olmadığını bilmesine rağmen onu kullandığını savundu.
Argaman, Ben-Gvir'i de eleştirerek, "Ben-Gvir'in güvenlikle ne ilgisi var? Ulusal Güvenlik Bakanı? Belki daha iyi ifadeyle ulusal felaket bakanıdır." görüşünü dile getirdi.
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