İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet Uyarıyor: Hükümet Karşıtı Eylemler Tehlikeli Durumlara Yol Açabilir

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İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, "hükümet karşıtı eylemlerin tehlikeli durumlara yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Şin-Bet Direktörü Bar, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı gruplardan oluşan binlerce eylemcinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde hükümeti protesto etmesi ve polisle karşı karşıya gelmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bar, "İnternetteki şiddet içeren söylemler ve dün gece Kudüs'te gördüğümüz bazı sahneler, kabul edilebilir protesto kurallarının ötesine geçiyor ve kamu düzeninin korunmasına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun "güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmelerini engelleyebileceği hatta zarar görmesine yol açabileceği" konusunda uyaran Bar, "meşru protesto ile yasa dışı, şiddet içeren protesto arasında net bir çizgi olduğunu ve dünkü olayların tehlikeli durumlara yol açabileceği konusunda endişelendiğini aktardı.

İsrailli yetkililerden Şin-Bet'e tepki

Öte yandan İsrail hükümet yetkilileri, Şin Bet'i, Netanyahu ve ailesini koruma konusunda ihmalkar davranmakla suçladı.

"Savaş kabinesi" üyesi Benny Gantz, X platformundan yaptığı açıklamada, "hiçbir tarafın şiddetinin, dün gece Kudüs'te yaşananlar gibi polis talimatlarını göz ardı edilmesinin ve barikatların aşılmasının kabul edilmemesi gerektiğini" belirtti.

Protestonun meşru ve yaşanan acıların da anlaşılır olduğunu paylaşan Gantz, ancak "yasalara ve oyunun kurallarına" saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev de X platformundan güvenlik güçlerinin yetkililere hitaben yaptığı açıklamada, "Bilmedik, duymadık demeyin. Bu şiddet çılgınlığını durdurmanın, Başbakan'a ve ailesine zarar vermenin sorumluluğu güvenlik güçlerine aittir, uyanın." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "Şin-Bet'in derhal uyanması, İsrail Başbakanı ve ailesinin güvenlik işini ciddiye alması" gerektiğini belirtti.

Ben-Gvir, binlerce kişinin Netanyahu'nun evinin bulunduğu bölgeye baskın düzenlediğini ve Şin-Bet'in ise buna göz yumduğunu iddia ederek, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Bakandan Şin-Bet Direktörüne istifa çağrısı

Miras Bakanı Amihai Eliyahu ise Şin-Bet'in eylemde protestocuları Başbakan Netanyahu'nun evinin çevresine saldırmasına olanak sağlamakla itham ederek, Şin-Bet Direktörü Bar'ı istifaya çağırdı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'da yayınlanan açıklamasına göre Eliyahu, WhatsApp platformunda, kapalı bir hükümet grubuna gönderdiği mesajda, "dün gece Başbakanlık konutunun güvenlik çemberinin ihlalini sağlayanlar görevinden ayrılmalı" ifadesine yer verdi.

Batı Kudüs'te Netanyahu'nun konutuna yürüyen İsrailli protestocular

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı gruplardan oluşan binlerce protestocu, dün akşam Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde hükümeti protesto ederken polis ile karşı karşıya gelmişti.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi için Hamas ile anlaşma imzalanması talebiyle İsrail Meclisi önündeki çadırlarda kalmaya devam eden hükümet karşıtı grupların, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna yürüyüş çağrısına binlerce kişi katılmıştı.

Netanyahu ve hükümet karşıtı slogan atan, davul ve düdükler çalan protestocuların yürüdüğü yollara polis barikatları kurulmuştu

Polis, Netanyahu'nun evinin önündeki bariyerleri aşmayı başaran Gazze'deki esirlerden Yoram Metzger'in gelini Ayala Metzger'in de aralarında bulunduğu bazı protestocuları yerde sürüklemişti.

Bir polisin yaralandığı ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı eylemle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Netanyahu'ya baskı

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil, Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.