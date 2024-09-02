İsrail İHA ile Batı Şeria'da saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Es-Sile el-Harisiye beldesine İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun İHA ile eş zamanlı olarak beldeye baskın düzenlediği bilgisine yer verilen haberde, saldırıda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve birinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına 2002'deki "2. İntifada"dan bu yana gerçekleştirilen en yoğun ve kapsamlı nitelikteki "Yaz Kampları" adını verdiği saldırı başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan da çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.