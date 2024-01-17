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İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 5 Filistinli öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, kamptaki evlere baskın düzenlerken, çevre kuşatıldı ve hastane girişlerine zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerle birlikte, İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölen Filistinli sayısı 360'a ulaştı.

İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı\'na saldırdı: 5 Filistinli öldü
17.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:10
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki Filistinlilerin evleri askerler tarafından basılırken, kamp çevresi de kuşatıldı, bölgedeki hastane ve sağlık merkezlerinin girişlerinde ise zırhlı araçlar konuşlandı.

İsrail ordusunun, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir noktayı ise İHA ile bombaladığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlık, Ahmed Ferec (18), Velid Ganim (17), Ahmed Musa Bedu (17), Ahmed Mehdavi (35) ve Eşref Yasin (22) isimli Filistinlilerin saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tulkerim'deki saldırıda hayatını kaybedenlerle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 360'a ulaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail İHA ile Tulkerim Mülteci Kampı'na saldırdı: 5 Filistinli öldü - Son Dakika
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