İsrail İHA Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait İHA, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Jules Caddesi'ni hedef aldı. Saldırıda yaşamını yitiren 2 Filistinlinin cenazesi, bölgedeki Avde Tıp Kompleksi'ne getirildi.
Görgü tanıkları, İsrail'e ait İHA'nın sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığını aktardı.
İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen neredeyse her gün bölgeye saldırılar düzenliyor.
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