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İsrail İHA saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail İHA saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği İHA saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri ayrıca Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek altyapıyı tahrip etti. Çıkan çatışmalarda çok sayıda ev de zarar gördü.

İsrail İHA saldırısında 6 Filistinli hayatını kaybetti
07.01.2024 - 08:18,
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenin'in güneyindeki Şehitler Kavşağı yakınında toplanan Filistinli gençlere İsrail'in İHA ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 6 kişi öldü.

İsrail askerleri, buldozerlerle Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi ve kentteki altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilere ait çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı.

Kaynak: AA
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