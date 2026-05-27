İsrail İHA'sı Cibaliya'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail İHA'sı Cibaliya'da Saldırı Düzenledi

27.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun İHA'ları, Cibaliya'da sivilleri hedef aldı, iki Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında sivilleri hedef aldığı saldırıda, biri ağır olmak üzere iki Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Faluca bölgesinde yer alan Hittin Camisi çevresine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında sivilleri hedef alan İHA saldırısında biri ağır olmak üzere, yaralanan iki Filistinlinin Gazze şehrinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen yapılan saldırının 10 Ekim 2025 tarihinde yapılan anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 910 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 803, yaralı sayısının ise 172 bin 855 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Cibaliya'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
Japonya’da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı Japonya'da festivalde at kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
Arda Güler: Ancelotti, ’En iyi orta sahalardan olacaksın’ dediğinde bile sağ kanatta oynattı Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı
İspanya’da göz dolduran Vedat Muriqi’ye dev talip İspanya'da göz dolduran Vedat Muriqi'ye dev talip
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, refüjden atlayarak gözden kayboldu
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

18:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe’de de oynamıştı Tolgay Arslan’dan futbola veda
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynamıştı! Tolgay Arslan'dan futbola veda
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
17:50
Kenan Yıldız’ın formasını giyeceği kulüp ’’Yüzde 100’’ diyerek duyuruldu
Kenan Yıldız'ın formasını giyeceği kulüp ''Yüzde 100'' diyerek duyuruldu
17:36
Bild gazetesi, “CDU’da Başbakan Merz’in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu“ iddia etti
Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti
16:46
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 19:00:58. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Cibaliya'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.