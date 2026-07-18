İsrail İHA'sı Gazze'ye Saldırdı: 3 Ölü - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Gazze'ye Saldırdı: 3 Ölü

18.07.2026 09:57
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İsrail ordusu, Gazze'de sivilleri hedef alan İHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait "Quadcopter" tipi İHA, Zeytun Mahallesi'nde Devle Kavşağı yakınında toplanan Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Zehra Okulu kampına da İHA ile saldırdı; 1 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar ayrıca, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ın doğusunda "Sarı Hat" olarak bilinen bölge yakınında makineli tüfeklerle ateş açtığını, saldırının aralıklarla tekrarlandığını aktardı.

İsrail'in, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırıları ve diğer ihlalleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Gazze'ye Saldırdı: 3 Ölü - Son Dakika

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