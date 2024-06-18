İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, hava saldırısı Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesi yolu üzerinde yaşandı.
Saldırı sonucu aracın büyük oranda yandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.
İsrail ordusu buna benzer son saldırıyı Kurban Bayramı'nın ilk günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubuna ait bir araca düzenlemişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail İHA'sı Lübnan'da araca hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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