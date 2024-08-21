İsrail İHA'sı Lübnan'da bir araca saldırdı, Fetih Hareketi yetkilisi öldü - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Lübnan'da bir araca saldırdı, Fetih Hareketi yetkilisi öldü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Halil El-Makdah hayatını kaybetti. Çatışmaların devam ettiği İsrail-Lübnan sınırında gerçekleşen saldırı, bölgedeki gerginliği artırdı.

21.08.2024 15:46
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İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Halil El-Makdah'ın öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Sayda'nın Villat bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Makdah hayatını kaybetti. Makdah'ın, Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusu Münir el-Fatih'in kardeşi olduğu belirtildi.

Münir el-Fatih, Makdah'ın ölümünü doğrulayarak, "Zafere ve şehadete giden yol budur. Bu cinayetler, bizi daha da güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonu ise Makdah'ın Aksa Şehitleri Tugayı'nda "tuğgeneral" rütbesinde bir komutan olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Lübnan'da bir araca saldırdı, Fetih Hareketi yetkilisi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail İHA'sı Lübnan'da bir araca saldırdı, Fetih Hareketi yetkilisi öldü - Son Dakika
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