İsrail İHA’sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail İHA’sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi

28.06.2025 22:02
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Lübnan'ın Kuneyn beldesinde İsrail'e ait İHA tarafından yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Kuneyn beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nebatiye kentine bağlı Kuneyn beldesinde sivil bir araç İHA tarafından hedef alındı.

Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kuneyn beldesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Binti Cubeyl bölgesindeki tanksavar füze düzenekleri sorumlusu Hassan Muhammed Hammudi'nin öldürüldüğü öne sürüldü.

Açıklamada, Hammudi'nin savaş süresince İsrail topraklarına yönelik çok sayıda tanksavar füze saldırısını yönettiği iddia edildi.

İsrail savaş uçaklarının dün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir apartmana düzenlediği hava saldırısında bir kadın yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA’sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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