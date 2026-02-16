İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi - Son Dakika
İsrail İHA'sı Lübnan'da Saldırı Düzenledi

16.02.2026 00:10
İsrail'in Lübnan-Suriye sınırında düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan- Suriye sınır hattında bir araca düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail saldırısının Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında gerçekleştiği belirtildi.

Hedef alınan bölgeye yakın köylerde art arda dört şiddetli patlama sesi duyulduğu aktarıldı.

Sivil Savunma ekipleri, sınır hattında vurulan araçta çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

Saldırıya ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde, Lübnan'ın doğusundaki Beka kenti kırsalında Filistin İslami Cihad mensuplarını hedef aldığını duyurmuştu.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü.

Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

