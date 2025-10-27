İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail\'den Lübnan\'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
27.10.2025 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur vilayetine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur vilayetine bağlı Bayyad beldesinde bir iş yeri, İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu Bebeğiyle birlikte kazanın ortasında kaldı, son anda kurtuldu
Mezarlıkta kan donduran manzara Bulur bulmaz yaktı Mezarlıkta kan donduran manzara! Bulur bulmaz yaktı
Avlanmak isterken oğlunu öldürdü Avlanmak isterken oğlunu öldürdü
Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı Fenerbahçe'nin kaptanı Melih Mahmutoğlu alkollü yakalandı, ehliyetini kaptırdı
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i farka koştu Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagas’ın nikah törenine katıldı Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Faruk Alagas'ın nikah törenine katıldı

19:39
İşte Türkiye’nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri
19:18
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak
19:01
İç savaşın yaşandığı Sudan’dan katliam görüntüleri Cesetler yan yana dizildi
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi
19:00
Canlı anlatım Maç gollerle başladı
Canlı anlatım! Maç gollerle başladı
18:10
Bakanlık affetmedi Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza
18:07
Hacettepe Üniversitesi karıştı Palalı saldırganlar kamerada
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2025 20:43:44. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.