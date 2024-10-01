İsrail İHA ve Roket Saldırısı Haberi

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İsrail ordusu, Akdeniz semalarında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in orta kesiminden onlarca kilometre açıkta Akdeniz üzerinde seyreden bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Meron bölgesine 10 roket atıldığı, bunlardan bir kısmının düşürüldüğü, bazılarının ise açık araziye düştüğü kaydedildi.